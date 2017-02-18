إطلاق مشروع (معرفة) العالمي

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الخبر – البلاد

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية مشروع (معرفة) العالمي, الذي يهدف إلى نقل المعرفة من خلال ترجمة أفضل الكتب إلى العربية والعكس ومن ثم دراسة تطبيقاتها على واقع المجتمعات العربية من أجل التنمية الإنسانية في هذه المجتمعات وإسهاماً من المؤسسة في هذه التنمية, الذي انتهت المؤسسة من صياغة وثيقة المشروع التي تحوي على جميع العناصر اللازمة بانطلاقته, وشرعت المؤسسة بالبحث عن الشركاء من دور النشر العالمية والمحلية لاختيار أفضل ما أنتجه الفكر الإنساني.

وأوضح أمين عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى الأنصاري, أن مشروع (معرفة) يتطلع إلى نقل أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية إلى المجتمعات العربية, إضافة إلى نقل التجارب العربية إلى العالم الآخر, حيث يعمل المشروع حالياً على استخلاص أفضل النتائج التي توصل إليها الكتاب من أجل طرحها كبرامج ومشاريع تهدف إلى التنمية الإنسانية في مجالاتها كافة, حيث تتم التحضيرات حالياً لعقد ورشة عمل لتحقيق ذلك.