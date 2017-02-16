إطلاق منصة رقمية لخصخصة القطاعات الحكومية

شارك عبر واتساب

الرياض ـــ البلاد

كشف المركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن إطلاق منصة رقمية تحتوي على الفرص الاستثمارية المقرر تخصيصها، والآلية الموحدة لهذا البرنامج في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز تركي الحقيل ، أن إطلاق المنصة يهدف إلى إطلاع القطاع الخاص بشكل كامل على برنامج التخصيص.

وأشار الحقيل إلى إنه جرى إقرار تنفيذ الفرص المنبثقة لمبادرات برنامج التحول الوطني، المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات، بينها وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وتستهدف المملكة عبر البرنامج أكثر من 16 قطاعا مستهدفا للتخصيص في القطاعات الحكومية في المرحلة الأولى، وذلك بعد دراسة 147 جهة حكومية..