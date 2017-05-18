إطلاق موقع للقمة الأمريكية السعودية

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جدة ــ البلاد

أطلقت المملكة العربية السعودية موقعا إلكترونيا للقمم الثلاث التي ستعقد بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وقادة العالم الإسلامي، ودول مجلس التعاون الخليجي من جانب ثاني، وذلك بأربع لغات، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية.

وتستضيف الرياض في يومي 20 و21 مايو 2017، قادة من مختلف دول العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية للاجتماع في هذا الحدث. ووفقا الموقع فان القمم الثلاث ستجدد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية الراسخة والعميقة والتعاون السياسي والثقافي البناء. وقال الموقع إن القمم الثلاث ستشمل، القمة السعودية الأميريكية، وقمة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.