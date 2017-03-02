إطلاق نار خلال خطاب للرئيس الفرنسي

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فيلونيون- وكالات

خلال كلمة كان يلقيها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قام أحد رجال الشرطة الحارسين للمكان بإطلاق النار عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، بحسب وكالة “الاسوشيتد برس”.

وبحسب وكالات الأنباء تعرض نادل وعامل كانا حاضرين إلى إصابة في الكاحل والساق، وتم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما ليست خطيرة، وقد جرى فتح تحقيق في الحادثة.

وكان الرئيس الفرنسي يلقي خطابا بمدينة فيلونيون، خلال افتتاحه خط القطار السريع الجديد بين باريس وبوردو، حين أطلق أحد عناصر الشرطة النار بطريق الخطأ، حسب ما ذكرته وكالات الانباء.