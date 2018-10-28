إطلاق نظام “ماطر” في توقع الأمطار والسيول

حيث يتوفر خاصية التوقعات (الساعة بساعة) التفصيلية لذات المنطقة في ذات الوقت، كما يتميز النظام بتوقعات الطقس ساعة بساعة لـ(5) أيام قادمة ملونة بثلاث ألوان (أخضر ، أصفر، أحمر) وتحتوي على عناصر الطقس المتمثلة في الظواهر الجوية، درجات الحرارة بالدرجة المئوية، اتجاه وسرعة الرياح، معدل غزارة الأمطار في الساعة، الضغط الجوي، كمية السحب والغيوم بالإضافة إلى الرطوبة النسبية.