إعادة بناء وترميم مساجد بحائل

حائل – البلاد

وقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل مع عدد من المؤسسات الوطنية والمكاتب الاستشارية بحائل , 14 عقدا لتنفيذ مشروعات هدم وإعادة بناء وترميم مساجد وجوامع بالمنطقة بقيمة بلغت 6.748.027.9 ريال, وذلك بمقر الفرع بحائل.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي أن العقود شملت عقد مشروعات هدم وإعادة بناء مسجد الزامل بقرية الوسيطاء واستكمال هدم وإعادة بناء جامع قرية أم زريبة و استكمال هدم وإعادة بناء جامع سليمان الجلعود بمحافظة سميراء وعقد مشروع استكمال وهدم وإعادة بناء جامع قرية صداء وإنشاء ملاحق مسجد شكر الغازي بحي صلاح الدين بمدينة حائل و ترميم جامع قصر العشروات وترميم جامع المحفر و ترميم مسجد الخليفي بحي أجاء بمدينة حائل وترميم مسجد الثويني بحي أجاء بمدينة حائل ومشروع ترميم مسجد الإخلاص بحي أجاء بمدينة حائل ومشروع ترميم مسجد الزيتون بحي المنتزه الغربي بمدينة حائل وترميم مسجد القادسية وترميم جامع قرية الشقيق ومشروع الدعم الفني لمشاريع فرع الوزارة .

وأكد أن المشروعات تأتي ضمن مساعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجهودها في العناية وتقديم الخدمات لبيوت الله تعالى المستمدة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, وبإعداد وتنفيذ من إدارة المشاريع بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل .

وقدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة, الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على متابعته وحرصه وتوجيهاته الكريمة في بذل الجهود لخدمة بيوت الله بالمنطقة, ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري والمسؤولين بالوزارة لما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله تعالى .

يذكر انه سبق وأن وقع الفرع عقود أخرى بالوزارة لمشروعات هدم وإعادة بناء وترميم مساجد وجوامع بالمنطقة بمبلغ 5.571.292.86 ريال , تضمنت عقد مشروع هدم وإعادة بناء جامع مركز عقلة بن طوالة ومشروع هدم وإعادة بناء جامع مركز المضيح ومشروع هدم وإعادة بناء جامع الميدان الشمالي بمحافظة الحائط ومشروع ترميم مسجد الزيد بحي المطار بمدينة حائل ومشروع استكمال إنشاء مستودع فرع الوزارة وملحقاته .