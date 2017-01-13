إعادة (دبلوم أعمال الحج والعمرة)

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مكة المكرمة – البلاد

يعاود معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالتعاون مع كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى , تنظيم برنامج ” دبلوم أعمال الحج والعمرة ” خلال الفصل الدراسي الثاني، بعد توقفه لنحو 10 أعوام.

وأفاد عميد المعهد الدكتور حمزة غلمان, أن البرنامج حظي بإعجاب وإشادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, الذي طالب بإعادة البرنامج مره أخرى,

لافتاً أن الدبلوم يستهدف الشباب الحاملين لدرجة الثانوية وأعلى لإعطائهم قاعدة أساسية عن أعمال الحج والعمرة، ودراسة مواد متخصصة فيها كالفندقة والإعاشة والنقل،

وتتم الدراسة نظرياً لفصلين دراسيين, إضافة إلى برنامج تطبيقي لمدة 8 أسابيع دراسية في إحدى الجهات الخدمية في القطاع، بحيث تكون الدراسة في الفترة المسائية.