إعادة هيكلة 6 كليات بجامعة الطائف

الطائف- البلاد

أقر مجلس جامعة الطائف تحويل وإعادة هيكلة 6 كليات، في سياق الخطوات التطويرية التي تعمل الجامعة على تطبيقها، تفعيلاً لخطتها الاستراتيجية.

وأوضح وكيل جامعة الطائف للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور تركي المنصوري، أن المجلس أقر خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إعادة هيكلة كلية العلوم المالية والإدارية، وتحويلها إلى كلية لإدارة الأعمال،وإعادة هيكلة كلية التصاميم والاقتصاد المنزلي وتحويلها إلى كلية للتصاميم والفنون التطبيقية، إضافة إلى إعادة هيكلة كلية التربية، كأهم مخرجات مشروع التعاون المشترك بين الجامعة ومركز اليونسكو الإقليمي.

وذكر وكيل جامعة الطائف للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع أن المجلس قرر أيضاً إحداث نقلة تطويرية في كليات الفروع التابعة للجامعة في محافظات الخرمة وتربة ورنية، بتحويل جميع تلك الكليات إلى كليات للعلوم والدراسات الإنسانية.

وبين أن تحويل كليات الفروع إلى كليات للعلوم والدراسات الإنسانية سيمكن تلك الفروع من تقديم العلوم الأساسية، وهي: العلوم، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء ،إلى جانب برامج أخرى خاصة بكل كلية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في كل محافظة من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية، على أن تتبع تلك البرامج للكليات الأساسية الموجودة في المقر الرئيس للجامعة في محافظة الطائف.

وقال الدكتور المنصوري: إن هذا التحول في كليات الفروع يمثل نظرة جديدة لجامعة الطائف نحو إعطاء تلك الكليات مرونة أكبر في تقديم برامجها، بما يتوافق وحاجة المجتمعات المحلية.

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