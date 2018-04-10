إعتماد التشكيل الجديد للمجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ‏سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ، التشكيل الجديد للمجموعة الاستشارية للبرنامج في دورتها الخامسة من مسؤولي المؤسسات والشركات العاملة ‏في صناعة الاجتماعات.

وتتضمن مهام المجموعة الاستشارية ‏المشاركة بالرأي والمعلومات في إعداد خطط تطوير صناعة الاجتماعات في المملكة، وتطوير معايير وإجراءات ‏التصنيف والتراخيص والرقابة على فعاليات الأعمال وأماكن ‏اقامتها والجهات المنظمة لها، وتحديد المقابل المالي للخدمات التي ‏يقدمها البرنامج، واقتراح السياسات والخطط لتحفيز المستثمرين ‏على الانضمام لصناعة الاجتماعات في المملكة.

وعقدت المجموعة الاستشارية 16 اجتماعاً تنقلت في عدد من مدن المملكة شملت الرياض، جدة، الدمام، أبها، المدينة المنورة، بريدة، ينبع، حائل، مكة المكرمة، تم خلالها دراسة العديد من الموضوعات التطويرية لصناعة الاجتماعات السعودية، وكان لها الدور الداعم في تسريع مسيرة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ونتج عن ذلك رفع 231 توصية، ويرأس المجموعة الاستشارية مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث طني المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عبد الله بن سلمان الجهني.

وأوضح عضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الرئيس التنفيذي “لمجموعة المختص” الدكتور زهير بن محمد السراج، أنهم في المجموعة الاستشارية، يعملون مع البرنامج على تطبيق أعلى المواصفات والمعايير الدولية لصناعة الاجتماعات، حيث سيسهم ذلك الحراك والتطور في توليد عشرات آلاف الوظائف خلال السنوات القادمة.

وبين الدكتور السراج أن من عوامل تطوير هذه الصناعة أن يتم تطوير شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وقدرتها على تنظيم فعاليات كبرى، وإيجاد قنوات تواصل مع الجهات والجمعيات التي لديها معارض ومؤتمرات وتشجيعهم على إسناد تنظيمها للقطاع الخاص، ووضع تصنيفات للشركات العاملة في الصناعة من شركات تنظيم معارض ومؤتمرات ومزودي خدمات وأيضًا الأفراد العاملين في الصناعة.

ويتضمن التشكيل الجديد لأعضاء المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في دورتها الخامسة مجموعة من المختصين يمثلون شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وموردي الفعاليات ومدراء منشآت الفعاليات وناشطين ذوي خبرة في مجال إدارة الفعاليات إضافة إلى عضويي اللجنة الإشراقية للبرنامج ممثلي القطاع الخاص والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومدير إدارة العمليات في البرنامج.