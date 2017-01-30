إعدام 84 لاجئًا فلسطينيًا منذ انفجار الصراع في سوريا

شارك عبر واتساب

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 84 لاجئًا فلسطينيًا أُعدموا ميدانيًا منذ انفجار الصراع في سوريا .

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من ضمن من أعدموا 17 مجنداً من ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم

في منتصف عام 2012 م وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري

في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب شمال سوريا قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية 19 لاجئاً أُعدموا

في مخيم درعا و18 في حلب, فيما أعدم 15 لاجئاً في مخيم اليرموك, وسبعة آخرين في حي التضامن بريف دمشق

وخمسة لاجئين في مخيم السيدة زينب, ولاجئان في مخيم الحسينية

وآخر في مخيم العائدين بحماة, ولاجئ في مخيم خان الشيح.

يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا خلال الحرب الدائرة في سوريا بلغ 3424 لاجئًا

بحسب الإحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.