توقعت سلطات الأرصاد الجوية في اليابان أن يضرب إعصار قوي مساء السبت أو صباح الأحد غرب البلاد الذي تضرر بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار “جونغداري” ترافقه رياح تتجاوز سرعتها 180 كيلومترًا

في الساعة، يتقدم باتجاه هونشو كبرى جزر الأرخبيل.

و”جونغداري” الذي كان مركزه الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق طوكيو تقريبًا

يفترض أن يضرب شوغوكو، حيث أدت أمطار غزيرة مطلع يوليو إلى فيضانات

وحوادث انزلاق للتربة أسفرت عن سقوط نحو 220 قتيلاً. وقبل وصول “جونغداري”، حذرت السلطات السكان من خطر هطول أمطار غزيرة وانزلاق للتربة ورياح عنيفة جدًا وأمواج عاتية.

ودعت إلى عمليات إخلاء وقائية. وألغيت أكثر من 150 رحلة داخلية حتى الآن بسبب وصول الإعصار.