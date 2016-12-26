إعفاء أحمد فتح الله من تدريب أولمبي هجر

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الدمام- حمود الزهراني

قررت إدارة نادي هجر إعفاء مدرب الفريق الأولمبي لكرة القدم المصري “أحمد فتح الله” من منصبه بالتراضي بالطرفين ، ويأتي ذلك بعد سلسلة من النتائج المتواضعة للفريق في دوري كأس الأمير فيصل بن فهد .

وقدمت إدارة النادي خالص الشكر والتقدير للمدرب “أحمد فتح الله” على جهوده التي بذلها مع الفريق طيلة فترة إشرافه على الفريق .

من جهة أخرى قررت إدارة النادي إسناد مهمة تدريب الفريق للمدرب الوطني ماجد التريكي ، متمنين له التوفيق في هذه المهمة .