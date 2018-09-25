إعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء وإحالتهم للتحقيق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ اليوم الثلاثاء 15 محرم 1440هـ قراراً بإعفاء كل من رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق، وذلك إثر وفاة الطفلة جنى الشهري إثر إلتماس بعامود كهرباء في شارع الفن بمدينة المجاردة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

وأكد وزيرالشؤون البلدية والقروية أن الوزارة ستقوم بمحاسبة كل مقصر ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية فيمن يثبت تهاونه أو تقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة.

ونوه بحرص الوزارة على أهمية توفير وتطبيق اشتراطات السلامة وتوفير البيئة المناسبة والآمنة في الأماكن العامة.

وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في الأماكن العامة لكونها أماكن يرتادها الزوار ، وترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من يتم إدانتهم.