إعلاميون باكستانيون يؤكدون وقوفهم بجانب المملكة

الرياض – واس

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد امس وفداً إعلامياً من الجمهورية الباكستانية الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول قوة العلاقة بين الشعبين الشقيقين، وأكد معاليه بهذه المناسبة على الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتعزيز العلاقات التاريخية والصداقة المتينة بين البلدين ودعم مصالحهما المشتركة. وأشار الدكتور العواد إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الباكستانية في تعزيز وتطوير هذه العلاقات في جميع جوانبها.

وقد أكد أعضاء الوفد الإعلامي وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية المعادية، موضحين أن الإعلام الباكستاني يدرك حقيقة ما يجري ويقف مع المملكة ضد الإعلام الموجه للإضرار بسمعة المملكة.

يُذكر أن عدداً من أعضاء البرلمان ونخبة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين الباكستانيين والممثلين ومشاهير مواقع التواصل الباكستاني، يزورون المملكة هذه الأيام، حيث شاركوا في حضور أول عرض لفيلم (برواز جنون) الذي يعد أول فيلم سينمائي باكستاني يعرض في السينما السعودية.