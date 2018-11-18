إعلاميو باكستان والهند وإندونيسيا يؤكدون تضامنهم مع المملكة

الرياض- البلاد

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أمس وفداً إعلامياً من جنوب وشرق آسيا، يضم صحفيين وإعلاميين من باكستان والهند وإندونيسيا، يزورون المملكة حالياً، بناءً على دعوة من وزارة الإعلام للمشاركة في منتدى مسك العالمي

حيث أكد معالي وزير الإعلام خلال اللقاء مع أعضاء الوفد أهميةً تعزيز العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة والدول الثلاث، وخصوصاً في المجالات الإعلامية، وإبراز الجوانب الثقافية فيها، كون المملكة ترتبط بعلاقات متميزة مع البلدان الثلاثة.

وأشار الدكتور العواد إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الباكستانية والهندية والإندونيسية في تعزيز تلك العلاقات.

وأشار معاليه إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الوفود الإعلامية والثقافية والفنية بين المملكة وهذه البلدان.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الإعلامي وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية الظالمة، موضحين أن بيان معالي النائب العام الذي صدر الخميس الماضي، حول نتائج التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي، يعكس حرص المملكة على بيان الحقيقة وإنصاف الضحية، ومعاقبة المسؤولين المتورطين في الجريمة بكل شفافية، كما أكدوا أن البيان أغلق الباب أمام كل من حاول تسييس القضية وإخراجها من مسارها.