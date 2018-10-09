إعلان أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم

أُعلن اليوم عن أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم .

واحتضنت نيويورك الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمشروع.

ويضم المجلس فريقاً من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم، ويهدف إلى تقديم الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق مشروع “نيوم” في أكتوبر العام الماضي، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030 بالتحول إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، عبر تطوير عدد من الصناعات والتقنية داخل المشروع.

واختار المجلس التأسيسي لمشروع “نيوم” المهندس نظمي النصر، رئيساً تنفيذياً للمشروع، خلفاً للدكتور كلاوس كلاينفيلد، الذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مشروع “نيوم” الأمير محمد بن سلمان، بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2018.