إعلان اسباب انحراف الطائرة الهندية

الرياض – واس

أكدت نتائج التحقيقات الأولية بشأن طائرة الخطوط الهندية (جت ايرويز) المتجهة إلى مطار مومباي ، والتي تعرضت لانحراف من الممر الأرضي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الجمعة الماضي وعلى متنها 144 راكبًا وسبعة ملاحين ،

أن الطائرة شرعت للإقلاع من الممر الأرضي ( K ) المخصص والمعد لمرور الطائرات، بدلاً عن المدرج (R33) وهو المُعد للإقلاع، وأثناء تسارع الطائرة على الممر الأرضي كانت الرؤية واضحة ولا توجد أي عوائق، وتجاوزت الطائرة نهاية الممر الأرضي إلى المنطقة الترابية وتوقفت على مقربة من مخرج الممر الأرضي ( G4) .

أعلن ذلك مكتب تحقيقات الطيران في بيان إلحاقي أمس ، مضيفا بأن فرق الإطفاء والانقاذ باشرت موقع الطائرة خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز دقيقة من وقوف الطائرة واستلام البلاغ. وتم إخلاء جميع الركاب والملاحين عن طريق أبواب الطوارئ والزلاقات للطائرة بسلام ولم تنتج أي إصابات.

وأوضح البيان أن مكتب تحقيقات الطيران باشر على الفور باشر التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة بمشاركة من مكتب تحقيقات حوادث الطيران الهندي.