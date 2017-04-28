إعلان الفائزين بجائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية

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الرياض – البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا للجائزة المشرف العام على جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة مساء أمس, اجتماع الهيئة العليا للجائزة المقام بالرياض .

وفي مستهل الاجتماع رحب سمو الأمير سعود بن نايف بأعضاء الهيئة العليا للجائزة على جهودهم المخلصة في تحقيق أهداف الجائزة ورسالتها في سبيل خدمة السنة النبوية المطهرة وتبيان سماحتها والاقتداء بهديها والعمل بتعاليمها السمحة، مشيداً سموه بما تحقق للجائزة من نجاحات .

بعد ذلك تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الجائزة في فرعيها الرئيسيين السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة , حيث استمع الحاضرون إلى تقرير عن نشاط الجائزة وقد أثنى عليه الجميع .

وأوضح مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي أن الاجتماع اعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في موضوعات الجائزة في دورتها التاسعة وذلك على النحو التالي : فرع السنة النبوية الموضوع الأول: منهج السنة النبوية في السياسة والخلافة (حجبت الجائزة), الموضوع الثاني : تأويل النصوص الشرعية وأثره في واقع الأمة , الفائز بالجائزة الدكتور خالد بن سليم الشراري من المملكة العربية السعودية .

وفي فرع الدراسات الإسلامية المعاصرة: الموضوع الأول : منهج الرسول في إدارة الأزمات , الفائز بالجائزة مشاركة هو الدكتور رجب أحمد حسن – من جمهورية مصر العربية , والدكتور محمد خلف الجبوري من جمهورية العراق , والدكتورة إيمان بنت محد عزام من المملكة العربية السعودية , وأما الموضوع الثاني : سماحة الإسلام في العلاقات الدولية , الفائز بالجائزة هو الأستاذ الدكتور محمد مطلق الشمري من المملكة العربية السعودية.

وأشار الدكتور الحارثي إلى اختيار موضوعات الجائزة في دورتها الحادية عشرة في فرع السنة النبوية , حيث تم اختيار الموضوع الأول : التفسير العقلاني المعاصر للسنة النبوية (دراسة نقدية مقارنة) , والموضوع الثاني : السنة النبوية في الكتابات الغربية المعاصرة (عرض ونقد), وفي فرع الدراسات الإسلامية المعاصرة , تم اختيار الموضوع الأول : المواطنة في الإسلام (واجبات وحقوق), والموضوع الثاني : المراجعات الفكرية لتيارات الغلو المعاصر .

حضر الاجتماع كل من معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ , و معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى , و معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , و معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل, و الأمين العام لجمعية أهل الحديث في الهند فضيلة الدكتور أصغر علي إمام الدين , والنائب بالبرلمان البحريني الدكتور عادل بن عبدالرحمن المعاودة , ورجل الأعمال يوسف بن عبدالستار الميمني , ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي , والمدير التنفيذي للجائزة الدكتور مسفر بن عبدالله البشر .