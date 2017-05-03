إعلان حكام الجولة الأخيرة لجميل

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الرياض- البلاد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أسماء حكام الجولة الـ 26 من دوري جميل للمحترفين. وسيقود مواجهة الاتفاق والشباب، الحكم الدولي سلطان الحربي “حكم ساحة”، والدولي عبدالرحيم الشمري كمساعد أول، وعلي بدوي كمساعد ثان، وحسن الحبيب حكما رابعا. وسيتولى تحكيم مواجهة القادسية والوحدة، الدولي تركي الخضير حكما للساحة، والدولي فهد العمري كمساعد أول، والدولي خلف زيد كمساعد ثاني، والدولي فهد العريني حكما رابعا. أما لقاء الفيصلي والباطن، فسيقوده الدولي فهد المرداسي حكما للساحة، والدولي عبد الله الشلوي كمساعد أول، والدولي أحمد فقيهي كمساعد ثان، وسامي الجريس حكما رابعا. بينما يحكم مواجهة الأهلي والتعاون، الدولي محمد الهويش حكما للساحة،والدولي ماجد الناصر كمساعد أول، ومحمد الشهري مساعدا ثانيا، وحسين أبو شاهين حكما رابعا. وسيقود لقاء الخليج والرائد الدولي محمد القرني حكما للساحة، والدولي عبد العزيز الأسمري كمساعد أول، والدولي هشام الرفاعي مساعدا ثانيا، ومحمد البريدي حكما رابعا. ويضبط مواجهة الفتح والاتحاد، الدولي صالح الهذلول، والدولي محمد العبكري كمساعد أول، والدولي ياسر السلطان مساعدا ثانيا، والدولي شكري الحنفوش حكما رابعا. وأخيراً، سيقود ديربي الهلال والنصر، طاقم تحكيم أجنبي، وسيكون الدولي عبد الرحمن السلطان حكما رابعا.