إعلان حكام الجولة الـ 17.. وصافرة أجنبية لـ (مباراتين)
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كلفت لجنة الحكام بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حكام مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين، على النحو التالي:
التعاون والشباب: الأربعاء 1 فبراير 2017 : حكم سلطان الحربي – م1 عبدالعزيز الأسمري – م2 هشام الرفاعي – حكم رابع صالح الهذلول
الرياض- البلاد
كلفت لجنة الحكام بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حكام مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين، على النحو التالي:
الفتح والرائد: الأربعاء 1 فبراير 2017 : حكم / حسين أبو شاهين -م1 فهد العمري -م2 بليغ رمضان – حكم رابع محمد الهويش
التعاون والشباب: الأربعاء 1 فبراير 2017 : حكم سلطان الحربي – م1 عبدالعزيز الأسمري – م2 هشام الرفاعي – حكم رابع صالح الهذلول
الباطن والاتفاق: الخميس 2 فبراير 2017 : حكم تركي الخضير – م1 خلف زيد – م2 عبدالرحيم الشمري – حكم رابع مشاري المشاري
الهلال والقادسية: الخميس 2 فبراير : حكام أجانب، حكم رابع خالد صلوي
الاتحاد والأهلي: الجمعة 3 فبراير 2017 :حكام أجانب، وحكم رابع رائد الزهراني
الوحدة والفيصلي: السبت 4 فبراير : حكم/ عبدالرحمن السلطان – م1 ياسر السلطان – م2 ماجد الناصر – حكم رابع عبدالرحمن الكعبي
الخليج والنصر: السبت 4 فبراير : حكم/ خالد الطريس م1عبدالله الشلوي م2 فيصل القحطاني – حكم رابع حسين الستري
الوسوم:إعلان حكام الجولة الـ 17
التصنيف: الرياضة
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