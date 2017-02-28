إعلان حكام الجولة 20 لدوري جميل
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الرياض- البلاد
أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم عن حكام الجولة العشرين، من دوري جميل للمحترفين، والمقرر إقامتها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد القادمين، كالتالي:
* الخميس 2 مارس- الاتفاق والرائد – الحكم : عبدالرحمن السلطان.
* الجمعة – الباطن والوحدة – الحكم : خالد الطريس، النصر والفيصلي – الحكم : تركي الخضير.؟
* السبت – الفتح والشباب الحكم – فهد المرداسي، التعاون والقادسية – الحكم : طاقم أجنبي، الخليج والأهلي – الحكم : خالد صلوي.
* الأحد، الاتحاد والهلال – الحكم: طاقم أجنبي.
التصنيف: الرياضة
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