العدد 21859 28 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إعلان حكام الجولة 20 لدوري جميل

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إعلان حكام الجولة 20 لدوري جميل
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الرياض- البلاد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم عن حكام الجولة العشرين، من دوري جميل للمحترفين، والمقرر إقامتها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد القادمين، كالتالي:

* الخميس 2 مارس- الاتفاق والرائد – الحكم : عبدالرحمن السلطان.

* الجمعة – الباطن والوحدة – الحكم : خالد الطريس، النصر والفيصلي – الحكم : تركي الخضير.؟

* السبت – الفتح والشباب الحكم – فهد المرداسي، التعاون والقادسية – الحكم : طاقم أجنبي، الخليج والأهلي – الحكم : خالد صلوي.

* الأحد، الاتحاد والهلال – الحكم: طاقم أجنبي.

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التصنيف: الرياضة

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