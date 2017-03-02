إعلان طريف لأمانة الرياض يثير المغردين

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الرياض ــ البلاد

تفاعل آلاف المغردين السعوديين على موقع تويتر، مع إعلان لا يخلو من الطرفة لأمانة منطقة الرياض عن دفن أول جثة في مقبرة جديدة تم افتتاحها مؤخرا في المنطقة وتعد من أكبر المقابر في المملكة.وقالت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي في تويتر استقبال أول جنازة في مقبرة شمال الرياض اليوم، نسأل الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين.

ووجدت تغريدة أمانة منطقة العاصمة تفاعلاً لافتاً على موقع تويتر من قبل المغردين السعوديين فيما يشبه الاحتفاء بدفن الجثة في المقبرة الكبيرة.

كما أعلن جامع الملك خالد في الرياض عبر حسابه في موقع تويتر، عن استعداد مغسلة الأموات التابعة له للبدء في الدفن بالمقبرة، بعد تجهيز الجنائز والصلاة عليها ونقلها للمقبرة بعد تدشينها بدفن أول جثة فيها.

ونشر مغردون سعوديون ووسائل إعلام محلية صورا للمقبرة الجديدة وقد تم حفر وتجهيز كثير من القبور الفارغة فيها استعدادا لدفن مزيد من الجثث.