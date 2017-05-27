إعلان قائمة المرشحين لرئاسة اللجنة الأولمبية السعودية

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الرياض- البلاد

أعلنت اللجنة الأولمبية، أنه تم إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017 – 2020م.

وكشفت اللجنة عن المرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة؛ حيث ضمت قائمة المرشحين كلًا من الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة، والأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، والأمير سلطان بن بندر الفيصل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات، والدراجات النارية. كما ضمت القائمة أيضا كلًا من محمد بن عبد الملك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والدكتور إبراهيم بن محمد القناص، رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه.

\ومن المقرر أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الثامن من يونيو القادم، بمقر اللجنة الأولمبية السعودية بالعاصمة الرياض، حيث سيتم خلالها انتخاب رئيس مجلس إدارة اللجنة للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017 – 2020، بعد أن تقدم الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة اللجنة باستقالته من منصبه.