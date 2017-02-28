إعلان وزاري عربي للقضاء على الإرهاب في قمة الأردن

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شرم الشيخ – واس

بدأت أمس بمدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال المؤتمر الوزاري العربي حول “الإرهاب والتنمية الاجتماعية .. أسباب ومعالجات”، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، بمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء المكاتب التنفيذية ورؤساء الدورات الحالية لمجالس العدل والداخلية والإعلام العرب.

وتشارك المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر بثلاثة وفود من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة الدكتور سالم بن أحمد الدينى وكيل الوزارة، ووفد من الشباب والرياضة برئاسة الدكتور منصور بن عبد الله المنصور مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، ووفد من وزارة العدل برئاسة فضيلة الشيخ فهد بن محمد العمار قاض بالمحكمة العامة بالرياض.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المستشار طارق النابلسي في تصريح للصحفيين أن المؤتمر يهدف للوصول إلى تصور شامل حول كيفية القضاء على الإرهاب،

لافتا إلى أنه سيتم إصدار “إعلان وزاري” في هذا الصدد في ختام أعمال المؤتمر وسيتم رفعه إلى القمة العربية المقبلة في الأردن نهاية مارس المقبل.

ويناقش المؤتمر من خلال جلساته عدد من الموضوعات المختلفة منها أثر الإرهاب وتداعياته على التنمية الاجتماعية، ودور المجتمع الدولي والإعلام التنموي في مكافحة الإرهاب، ودور المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى أهمية دور الشباب والمرأة لمواجهة الفكر المتطرف، وأثر الخطاب الديني المعاصر في مواجهة العنف وتنمية فكر التسامح في المجتمع.