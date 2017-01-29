إغاثة 1742 لاجئا سوريا في تركيا

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عمّان- واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 1742 لاجئًا سوريًا في مدينة غازي عنتاب و كلس و التن اوز في تركيا وذلك خلال المحطات (57) و(58) و(59).

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة وزعت 5376 قطعة شتوية شملت البطانيات الكبيرة و بطانيات الأطفال و السترات و الكنزات و الطقم الشتوي و الشال النسوي.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان من جانبه أن الحملة السعودية ومن خلال مكاتبها المنتشرة في دول الجوار السوري تسعى لإيصال المساعدات الإغاثية لجميع شرائح اللاجئين السوريين آخذة في عين الاعتبار الحالات الخاصة من ذوي الإعاقات و المفقودين و الأيتام , مبينًا أن كل ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين هو ثمار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله.