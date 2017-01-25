إغلاق المصبات داخل جدة ومعالجتها في الخمرة والمطار

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جدة – عبد الهادي المالكي

أغلقت شركة المياه الوطنية مصب محطة المعالجة، في منطقة البلد بجدة، التي تستوعب 80 ألف متر مكعب يومياً، وتحويل المصب إلى محطة المعالجة الثلاثية بالخمرة، إضافة إلى تحويل مصب محطة المعالجة بالرويس، التي تستوعب 64 ألف متر مكعب إلى محطة المعالجة الثلاثية بالمطار .

وأفاد مدير وحدة الأعمال بالشركة المهندس محمد بن أحمد الزهراني، أن تحويل هذه المصبّات، وإغلاقها بشكلٍ نهائي يأتي ضمن منظومة تعزيز وتطوير مشاريع الخدمات البيئية “الصرف الصحي”، وزيادة سعة محطات المعالجة الثلاثية بجدة، مشيراً إلى أنه جرى تطوير، وزيادة سعة محطة المطار من 250 ألف متر مكعب إلى 350 ألف متر مكعب، وتطوير وزيادة سعة محطة المعالجة بالخمرة من 250 ألف متر مكعب، إلى 390 ألف متر مكعب.

وثمّن الزهراني الجهود الكبيرة، التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لإنجاح البرامج التنموية، ومعالجة الإشكاليات البيئية في منطقة مكة المكرمة.

يُذكر أن محطة المعالجة المطار تخدم الأحياء الشمالية الوسطى، وجزءًا من المنطقة الشمالية والوسطى ، في حين تخدم محطة المعالجة الثلاثية بالخمرة أحياء جنوب جدة ، بالإضافة إلى محطة الرفع بشمال جدة في المطار، بطاقة مليون متر مكعب يومياً، ومحطة الرفع بجنوب جدة بطاقة أيضاً تقدر بمليون متر مكعب.