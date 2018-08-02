دولية

إغلاق برج إيفل في باريس مع إضراب العمال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو القعدة / 1439 هـ       2 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أضرب العاملون في برج إيفل يوم الأربعاء في نزاع بسبب الطوابير الطويلة في المزار السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس الأمر الذي أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي في الصيف.

ووصلت المحادثات بين الكونفدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام دخول جديد، يقول العمال إنه مسؤول عن طوابير زوار “مرعبة”، إلى طريق مسدود مساء اليوم وأغلق البرج في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي “1400 بتوقيت جرينتش”.

ولم يتضح إن كان الإضراب سيستمر حتى غد الخميس، وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذي بدأ اعتبارا من يوليو تموز في تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملي التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين.

وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة، وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.

ibrahim

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