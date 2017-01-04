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تسبب تلوث الهواء المستمر منذ نحو أسبوع في مناطق مختلفة بالصين، إغلاق طرق مؤدية لمدن كبرى شرق وشمالي البلاد، وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأغلقت السلطات في الصين، الطرق المؤدية إلى مدينتي هاربن (شمال) وشنغهاي (شرق)

بسبب تلوث الهواء المستمر في البلاد منذ أسبوع.

وتجاوز مستوى الجزيئات الضارة في الهواء معدلات عالية

ما أسفر عن إلغاء 180 رحلة جوية في مطار مدينة جيناغسو عاصمة ولاية هاينان (وسط)

بسبب تراجع مسافة الرؤية إلى ما دون الـ 50 مترًا.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصينية، تحذيرا باللون الأحمر

بسبب تلوث الهواء المتزايد في المناطق الشمالية، والشرقية للبلاد، وهو ما يعني رفع حالة التأهب القصوى.

وأصدرت السلطات الشهر الماضي تحذيرًا باللون الأحمر وأمرت بإغلاق بعض المدارس

وتعليق ورشات أعمال بناء جراء تلوث الهواء.

وتأتي الصين في المرتبة الأولى عالميًا من ناحية انبعاث غازات الاحتباس الحراري.