إغلاق محلات مخالفة بمكة المكرمة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نظمت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة بقسم الأسواق حملة على العديد من المحلات المخالفة،وتم إغلاق مغسلة ببطحاء قريش لوجود شكوى سابقة لمخالفة النشاط المرخص واستخدام المحل لغرض السكن وسبق أخذ تعهد على صاحب المحل ولعدم التزامه ولعودة شكوى المواطن تم الوقوف وإغلاق الموقع وإشعاره بالمراجعة.

ووقف الفريق بقيادة رئيس قسم الأسواق نايف المالكي برفقة مراقبي الأسواق بالفترة المسائية وديع ركة وعبدالعزيز الجهني على ورشة بالصناعية لوجود بلاغ من مواطن لمخالفته النشاط المرخص وتم أشعاره بالمراجعة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وأيضاً الوقوف على محل للتبريد بالدائري الرابع واتضح عدم وجود رخصة وتكراره للمخالفة وعدم التزامه بعدم فتح المحل قبل الحصول على رخصة وعلى الفور تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المحل وحجز مركبة تعود له وإشعاره بالمراجعة.