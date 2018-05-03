إغلاق مداخل سوق الكيلو 7 وإمهال المحال 3 أيام

جدة – حماد العبدلي

أمهلت إدارة سوق الكيلو السابع أصحاب المحلات التجارية ثلاثة أيام؛ لإخلاء جميع الوحدات التجارية التي بحوزتهم، اعتبارا من الأحد الموافق 20 شعبان 1439هـ. وأشارت الإدارة فى تعميم حصلت “البلاد” على نسخة منه، إلى قيامها بإعادة هيكلة وتنظيم السوق بالكامل، من ورش ومحلات وحراج؛ وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة، وقيام المستثمر لسوق الحراج بفسخ العقد، وفك الارتباط العقدي بينه وبين إدارة السوق.

ونوهت إلى أنه سيتم إقفال مداخل الحراج ، بوضع صبات خرسانية؛ تمهيداً للبدء في مشروع الإزالة.

مشددة على عدم صلتها بالعقود المبرمة بين أصحاب المحلات والمستثمر، مطالبة أصحاب الاستفسارات بالرجوع إلى المستثمر مباشرة.