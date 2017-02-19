إغلاق مركز الرعاية الأولية بالمجنب لتهالك المبنى

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أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية المجنب التابعة لمحافظة محايل وذلك لخطورة المبنى على أرواح وسلامة المراجعين والعاملين في المركز.

وأفاد المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة عسير سعيد النقير، أنه اُتخذ إجراء إغلاق المركز

وتحويل المراجعين إلى أقرب مركز لهم وهو مركز الرعاية الصحية الأولية بخميس مطير

وأضاف أن القرار جاء عقب شخوص لجنة فنية من إدارة الشؤون الهندسية والدعم الفني وتشغيل المنشآت

حيث قدمت تقريراً يوضح بأن مبنى المركز متهالك وقديم وغير مطابق لشروط السلامة

وأوصت في نهاية تقريرها بالإخلاء الفورى للمركز حفاظاً على أرواح وحياة العاملين والمراجعين.

وأكد النقير أنه بناء على ذلك تم إقفال المركز ونقل كافة السجلات الطبية والقوى العاملة إلى مركز خميس مطير

وتم توجيه كافة المستفيدين من الخدمات الصحية بمركز المجنب لمراجعة مركز صحي خميس مطير حتى يتم استئجار مبنى آخر مناسب.