إغلاق مطبخ مخالف للاشتراطات الصحية بالطائف

أغلقت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف، مطبخاً ضبط بداخله عدداً من المخالفات الصحية، شملت تدني مستوى النظافة

وسوء أدوات الطهي، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى الذبح بمسلخ داخل المطبخ

ووجود حظيرة للأغنام بداخل المطبخ، وعدم تشغيل مصائد الحشرات.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن المخالفات الصحية المضبوطة استدعت الإغلاق الفوري للمطبخ لحين تصحيح أوضاعه، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية تطبق غرامات رادعة بحق المتهاونين بتطبيق الاشتراطات الصحية.