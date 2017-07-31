محليات

إغلاق مطبخ مخالف للاشتراطات الصحية بالطائف

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 17 ساعةchat_bubble_outlineضف تعليق

أغلقت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف، مطبخاً ضبط بداخله عدداً من المخالفات الصحية، شملت تدني مستوى النظافة

وسوء أدوات الطهي، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى الذبح بمسلخ داخل المطبخ

ووجود حظيرة للأغنام بداخل المطبخ، وعدم تشغيل مصائد الحشرات.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن المخالفات الصحية المضبوطة استدعت الإغلاق الفوري للمطبخ لحين تصحيح أوضاعه، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية تطبق غرامات رادعة بحق المتهاونين بتطبيق الاشتراطات الصحية.

ibrahim

Written by

اضف تعليق