إغلاق مطعم شهير بعد تسمم جماعي

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جازان – البلاد

أغلقت أمانة منطقة جازان مطعما شهيرا لتقديم وجبات الأكلات الهندية، وذلك لمدة شهر كامل، إثر وقوع حالات تسمم غذائي بين مرتاديه.

وجاء قرار الأمانة بعد مباشرة لجنة مختصة للمطعم عقب بلاغات تلقتها من بعض الزبائن الذين تعرضوا للتسمم الغذائي بعد تناولهم الوجبات،

حيث توجهت اللجنة لمقر المطعم بوسط مدينة جازان وأخذت عينات عشوائية من الأصناف الغذائية لتحليلها، وبظهور النتائج ثبت تسمم الوجبات وعدم صلاحيتها آدمياً، الأمر الذي دفع اللجنة للمسارعة إلى إغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية حفاظاً على سلامة الزبائن من المواطنين والمقيمين.