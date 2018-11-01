إغلاق منشأة غذائية بجدة تابعت عملها رغم إيقاف إنتاجها

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة غذائية في محافظة جدة تعمدت مزاولة النشاط رغم إيقاف الإنتاج فيها في وقت سابق لعدم وجود ترخيص.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها أوقفوا الإنتاج بهذه المنشأة الغذائية في وقت سابق لعدم استكمال الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، لكنها لم تلتزم بذلك، وعاودت الإنتاج دون الحصول على إذن مسبق، فتم إغلاق المصنع.

وأكدت ضبط وحجز منتجات غذائية تزيد على 21000 كيلو غرام في تلك المنشأة، مشيرةً إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحقها مع تطبيق العقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

إلى ذلك، ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً مسوقي منتجات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحوزتهم أكثر من 14 ألف قرص وعبوة.

ورصدت الهيئة 65 حساباً مخالفاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسّوق لمنتجات غير مرخصة ومنتجات بادعاءات طبية مضللة، إضافة إلى نقل منتجات غير مرخصة في وسائل نقل غير نظامية.

ونجحت في ضبط 9 مندوبين لتلك المنتجات بالتعاون مع الجهات الأمنية في مدن الرياض وجدة والدمام. وبلغت كمية المضبوطات بحوزتهم 14934 قرصاً وعبوةً تبلغ قيمتها السوقية 42165 ريالاً.