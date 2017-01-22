إغلاق ٣٤٥ محلا مخالفا وسط الدمام

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الدمام-حمودالزهراني

أغلقت بلدية وسط الدمام، ٣٤٥ محلا، فيما وجهت ٧٠٠ إنذار، وحررت أكثر من ١٧٨٤ مخالفة خلال حملات الرقابة الميدانية في الربع الأول من العام الحالي، والتي تضمنت اكثر من ألفي جولة.

واوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي في بيان صحافي، ان البلدية قامت خلال الربع الاول من العام الحالي بسلسلة حملات مراقبة ميدانية تهدف إلى رفع المستوى الصحي والحضاري، والتي شملت الكشف على المحلات والمستودعات والورش وضبط الباعة المتجولين, حيث طبقت لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وتم تصحيح أوضاع 345 محلاً صحياً وتجارياً متنوعاً كما تم توجيه 700 إنذار وتحرير أكثر من 1784 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء.

ولفت الى انه تم إيقاف 170 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وذلك من خلال 2043 جولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط لحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

واشار الى ان البلدية ضبطت خلال الحملات ومتابعة الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع أكثر من 3900 كرتون خضار وفواكه , سلمتها للجمعيات الخيرية وتم رفع 125 بسطة وضبط 1620 قطعة ملابس وتطبيق النظام بحق 125 بائعا متجولا ومصادرة 58 ميزان و 29 عربة صغيرة لنقل البضائع ورفعت 248 حاجزاً وأزالت 32 لوحة إعلانية مخالفة وفرضت غرامات مالية تجاوزت 850.000 ريال , كما تعامل القسم المختص بالبلدية مع أكثر من 330 بلاغا , بالإضافة الى أن البلدية باشرت رصد وحصر 176 مركبة تالفة والرفع ببيان يشمل 74 مركبة مهملة للجهات الأمنية المختصة وحصر 11 مبنى آيلا للسقوط تمهيداً لمعالجة أوضاعها.

وكشف الغامدي ان البلدية أصدرت خلال الفترة ذاتها 185 رخصة بناء و588 رخصة مهنية و343 رخصة للوحات الإعلانية وتم إيصال التيار الكهربائي لـ(126) مبنى وضبط 10 مخالفات بناء وتطبيق غرامات مالية تجاوزت 26.000 ريال , فيما تم رفع أكثر من 46.425 طن نفايات وأكثر من 3365 م3 أنقاض مجهولة المصد,كما تم زراعة أكثر من 1.500.000 زهرة ومعالجة وتحسين أكثر من 7000 شجرة وزراعة 200 شجرة جديدة.