إغلاق ٣ مسالخ مخالفة بالقطيف

الدمام-حمودالزهراني

قامت بلدية محافظة القطيف مؤخرا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة المحلات والمنشآت الغذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وكشف رئيس بلدية محافظة القطيف بالإنابة المهندس ناصر الكعبور أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أسفرت عن احتساب ٢٤ مخالفة صحية، ومصادرة ١٦٠٠ كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

و (٥٤) عصائر مجهولة المصدر، مشيدا بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات.وقال إن هذه الحملات تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان (#غذاؤكم_أمانة)، والدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

ودعا الجميع الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم حفاظا على المنظر العام وتفاديا لحدوث التشوه البصري وفرض الغرامات المالية، مشيرا الى أن البلدية قامت خلال الفترة المذكورة بنقل ١١٠٥٤ طنا من النفايات الأنقاض.وأوضح أن مسلخ القطيف استقبل خلال أيام عيد الأضحى المبارك نحو 2544 ذبيحة من المواطنين والمقيمين، إضافة الى إغلاق وإزالة ٣ مسالخ مخالفة في مزارع مدينة صفوى.