محليات

إغلاق 208 مكاتب هندسية مخالفة في مكة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      25 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وجه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، بضرورة تقيد أصحاب المكاتب الهندسية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المعدة من وزارة الشئون البلدية والقروية والسعي إلى سرعة إنجاز معاملات المواطنين، والاعتماد على الكادر الوطني من المهندسين والفنين و المساحين.

وأوضح مدير إدارة المكاتب الهندسية، المهندس ثامر مطر، أن الأمانة كثفت مع بداية العام الهجري 1440هـ الجولات الميدانية على المكاتب الاستشارية والمساحية والمعمارية والتأكد من مدى تقيد تلك المكاتب بالالتزام بالأنظمة واللوائح والبالغ عددها 374 مكتبًا هندسيًا، وأسفرت هذه الجولات الميدانية عن إغلاق 208 مكاتب هندسية لم تلتزم بالأنظمة والتجاوب مع شكاوى الموطنين.

وأكد “مطر”، حرص الأمانة على تطوير أعمال المكاتب الهندسية وزيادة التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم والسعي في حلها بما يكفل حقوق جميع الأطراف.

ibrahim

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