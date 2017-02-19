إغلاق 3 ملاحم وإتلاف 85 كجم لحوما بالمدينة
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المدينة المنورة – جازي الشريف
نفذت الفرق الرقابية بإدارة مراقبة المسالخ بأمانة منطقة المدينة المنورة حملة رقابية على الملاحم للتأكد من سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية. وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية بأمانة المنطقة محمد الشتاء أن الفرق الرقابية بإدارة مراقبة المسالخ قامت بجولات ميدانية على الملاحم ونتج عن ذلك إغلاق عدد من الملاحم المخالفة لحين إكمال التجهيزات اللازمة لحفظ اللحوم وتداولها بطريقة صحية ، واشعار 16 ملحمة لبيعها لحوم مجهولة المصدر وتداول اللحوم بطريقة غير صحية وسوء حفظها وإتلاف 85 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر ومذبوحة بطريقة غير نظامية ، مؤكداً الشتاء إن هذه الجولات تأتي للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية الصحية.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين المشاركة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة.
الوسوم:إغلاق 3 ملاحم
التصنيف: محليات
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