إغلاق (37) محلا مخالفا بمكة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية خلال هذه الأيام من الشهر الفضيل ومتابعة إستيفاء هذه المحلات لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة .

أوضح ذلك الاستاذ منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة ، وقال أنه قد تم تشكيل العديد من الفرق الميدانية واللجان استعدادا لشهر رمضان المبارك ، وتم وضع خطة محدده للرقابة لضمان سلامة المعروضات وسلامة العاملين والتأكد من حصولهم على الشهادات الصحية .

وأشار الى أن الإدارة العامة لصحة البيئة نفذت العديد من الحملات الميدانية الدورية خلال شهر شعبان الجاري شملت الأنشطة الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة في نطاق العاصمة المقدسة ومنها ( المطابخ – المطاعم – مراكز التسويق – المغاسل – صوالين الحلاقة – المخابز) ورصدت خلال تلك الجولات عدة مخالفات في اشتراطات التجهيزات وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية والنظافة العامة ، اضافة الى ضبط عدد من العاملين لا يحملون شهادات صحية .

من جهته أوضح مشرف اللجان بإدارة المواد الغذائية الأستاذ بندر جوهرجي بأن بداية الحملات بدأت منذ أواخر شهر رجب وقد تم الوقوف حتى يوم أمس على عدد (162) محل وتم إغلاق (37) محل لحين استيفاء الاشتراطات الصحية بها ، كما تم الكشف على عدد (412)عامل اتضح وجود (37) منهم بدون شهادة صحية ، وتمت مصادرة (2459) كيلو مابين مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر وسيئة التخزين ومازلت الحملات مستمرة.