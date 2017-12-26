إغلاق 445 محلا مخالفا ورفع 419 سيارة تالفة من شوارع بريمان

أغلقت بلدية بريمان الفرعية 445 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية فيصل المالكي بأن جهود البلدية خلال الأشهر الماضية في رصد العديد من المخالفات

ومن أبرزها إغلاق عدد 199 ورشة ومستودعاً لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط ولوقوعها في مناطق غير مخصصة لهذه الأنشطة

إلى جانب إغلاق 246 محلاً صحياً مخالفاً وذلك ضمن جهود البلدية الرقابية

لمنع مخالفات الصحة العامة في المحلات التجارية التي تمارس أنشطة صحية.

كما نفذت الإدارة العامة للنظافة والمرادم عمليات رصد للسيارات التالفة والمتروكة من خلال اللجنة المشتركة من الأمانة

والمرور والبحث الجنائي ومقاول رفع السيارات الخربة أسفرت عن رفع 419 سيارة تالفة من إجمالي 471 سيارة تم التأشير عليها.