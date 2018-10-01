إغلاق 505 محلات مخالفة في الدمام

axالدمام-حمود الزهراني

كشفت بلدية شرق الدمام عن قيامها بإغلاق 505 محلات مخالفة وذلك خلال حملات المراقبة الميدانية المكثفة خلال العام الماضي 1439هـ والهادفة إلى رفع المستوى الصحي والحضاري والتي شملت الكشف على مختلف الأنشطة التجارية والمستودعات وضبط الباعة المتجولين , وتضمنت أيضاً مختلف المهام المتعلقة بالنظافة العامة والأعمال الزراعية والتجاوب مع ملاحظات وبلاغات المواطنين حول المرافق والخدمات البلدية المختلفة، والتي تأتي تماشيا مع حملةغذاؤكم أمانة و حملة معالجة التشوه البصري (تحسين المشهد الحضري) (كذا أحلى)التي أطلقتهما وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة العربية السعودية.

واسفرت الجولات البلدية عن تلك الفترة بتوجيه 1303 إنذار وتحرير 5424 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغداء وإيقاف 1775 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وتحويل 10 عينات للفحص المختبري وضبط واتلاف 25 أداة للطبخ غير صالحة للإستعمال، واتلاف أكثر من 1000 كلجم من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، وذلك خلال أكثر من 6300 جوله تمت لمختلف الانشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميداينه المفاجئة للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك .