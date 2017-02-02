إقبال جماهيري مكثف لحضور ديربي جدة

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جدة- البلاد

بدأت تذاكر مباراة قمة الجولة الـ 17 في دوري جميل لكرة القدم، بين الاتحاد والأهلي في النفاد، حيث تم بيع أكثر من 90 بالمئة من التذاكر. وتم شراء أكثر من 40 ألف تذكرة، وذلك عن طريق منصة مكاني،

فيما أعلنت شركة صلة بأنه قد تم بيع أكثر من 13 ألف تذكرة أخرى، ليكون عدد الحضور حتى الآن 53 ألف متفرج، وهو الرقم الذي يتجاوز رقم مباراة الذهاب والتي بلغ عدد حضورها أكثر من 49 ألف متفرج.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الهلال.

وسيقود المباراة طاقم حكام أجنبي، بناء على طلب من إدارة النادي الأهلي، رغم أن المباراة تلعب على أرض نادي الاتحاد، كون المباراة الأولى في الدور الأول لعبت على أرض الأهلي.