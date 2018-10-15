إقبال دولي على تمور المملكة

الرياض- البلاد

أكد نائب وزير البيئة المياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس منصور بن هلال المشيطي أن تمور المملكة ومنتجاتها تحظى بإقبال دولي وطلب كبير، منوهاً بالجانب التسويقي الفاعل في تنفيذ برامج تسويقيه متنوعة للتمور السعودية، داخلياً وخارجياً .

جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اطلاق #علامة_التمور_السعودية بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، على هامش الدورة الـ37 للمعرض الزراعي السعودي.

وعدّ المهندس المشيطي إطلاق ” علامة التمور السعودية ” بالخطوة المهمة للوصول بمنتجات المملكة من التمور للأسواق العالمية , مشيداً بالتنسيق الكامل والتعاون المستمر مابين الوزارة والمركز الوطني للنخيل والتمور؛ في تنفيذ الخطط الطموحة للارتقاء بزراعة النخيل، والصناعات المختلفة القائمة على التمور، وتسويقها على نطاق محلي وعالمي.

وقال المشيطي: “إن النتائج المرضية والنجاحات الكبيرة التي أوصلت منتجات المملكة للعالمية بفعل الجانب التسويقي الإيجابي؛ سيمهد أمام المركز فتح مجالات أكبر مع الشركاء الدوليين بشأن تصدير التمور السعودية وتعزيز مكانتها، في ظل خطى المركز الوطني للنخيل التمور المتسارعة لفتح منافذ بيع محلية وعالمية جديدة لحاملي العلامة من منتجي التمور”،

لافتًا إلى أن جودة المنتج السعودي وملاءمته للاشتراطات العالمية، الأمر الذي يجعل تحقيق الصدارة للتمور السعودية عالمياً هدف استراتيجي.