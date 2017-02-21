إقبال كبير على تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال

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جدة- البلاد

بدأت جماهير المنطقة الغربية بصفة عامة، وجماهير الاتحاد والهلال بصفة خاصة في شراء تذاكر الكلاسيكو المرتقب، والذي سيجمع الاتحاد والهلال، ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الشهر المقبل.

وتم عرض التذاكر عبر موقع “مكاني” حيث تم بيع أكثر من 12 ألف تذكرة حتى الآن، على الرغم من أن الوقت المتبقي للمباراة 12 يوما حيث ستقام المباراة في الخامس من مارس المقبل.

وتأتي أهمية المباراة للتنافس الكبير بين الفريقين؛ من أجل الفوز باللقب، حيث يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يحل الاتحاد ثالثا برصيد 41 نقطة، مشاركة مع النصر الثاني.