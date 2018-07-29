إقبال كبير على مهرجان العنب بالقصيم .. والمبيعات تقترب من المليون

القصيم ـ البلاد

أظهرت إحصائية حديثة تجاوز مبيعات مهرجان العنب بمركز الصلبية في القصيم، حاجز الـ 856 ألف ريال، وذلك خلال اليومين الماضيين منذ انطلاقة فعاليات المهرجان في نسخته الخامسة.

وبحسب رئيس بلدية القوارة الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم، فإن المهرجان سجل مبيعات جيدة في أول يومين، وذلك بعد أن شهد إقبالًا من الزوار الذين قدموا من جميع أنحاء منطقة القصيم ومن خارجها ومن الدول القريبة من المملكة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية توضّح أن القوة الشرائية أسهمت في رفع مبيعات مزارعي العنب المشاركين.

ووفقا للأرقام فقد بلغ إجمالي المبيعات خلال اليومين الماضيين 856 ألف ريال، ويعد هذا مؤشرًا إيجابيًا للمداخيل التي يحققها المزارعون.

وذكر “السالم”، أن المهرجان حرص على إيجاد الفرص التسويقية لمزارعي العنب، حيث تم لأول مرة إطلاق مزاد العنب برعاية شركة السلوم والغيث للتسويق، وذلك طيلة أيام المهرجان، بدون وجود أي فوائد أو عمولات على المزارعين دعما من الشركة للمزارعين، وكانت المبيعات عالية جدًا حيث أتيحت الفرصة للمزارعين الراغبين في الدخول بالمزاد وعرض الأصناف المتوفر لديهم من العنب، ويتم إطلاق المزاد لمدة ساعة بإدارة مسوقين مؤهلين على دراية تامة بأسعار العنب وأوزعها وجودتها.

وأشار إلى أن جميع أصناف العنب سجلت اقبالا سواء البناتي أو الحلواني أو الامريكي والسيبريو، وأسعارها في متناول الجميع للمستهلك والمستثمر، إضافة إلى أنَّ المهرجان أتاح للشباب العمل والاستفادة من هذا المنتج ودعمهم بالأجنحة مجانًا دون رسوم لضمان تحقيق الاستفادة المثلي وتشجيعًا للاستمرارية في العمل وإيجاد مداخيل مادية لهم.