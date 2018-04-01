إقبال كبير من الزوار على معرض الفيصل شاهد وشهيد

شهد معرض” الفيصل .. شاهد وشهيد ” الذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإٍسلامية وتستضيفه جامعة تبوك في مركز الأمير سلطان الحضاري على مدار شهر ، إقبالاً كبيراً من الزوار والمثقفين وعددٍ كبير من المدارس بكافة مراحلها.

واطلع الزوار على أبرز وأهم ما يتضمنه المعرض من صور مختلفة من حياة الملك فيصل – رحمه الله – إضافة لقصة كفاحه ومواقفه في سبيل نهضة بلاده، واحتوائه المعلومات الموثقة بالصور المختلفة عن رحلات الملك الفيصل، ومواقفه السياسية من القضايا العالمية والإقليمية والمحلية، والأفلام الوثائقية ذات القيمة التاريخية، بالإضافة إلى أهم مقتنيات الملك الفيصل الخاصة، وصوراً لأبرز مراحل حياته، وكذلك عدد من المخطوطات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي توثّق تاريخ الفيصل وما أسداه من خدماتٍ للأمتين العربية والإسلامية على مدى أكثر من نصف قرن.

واستمع الزوار لمجموعة من خطب الملك الفيصل الشهيرة، وعدد من الوثائق الصوتية التي تستمد أهميتها من تلك الفترة التي عاشها الملك فيصل قائداً قوياً ومظفراً لهذه البلاد في عالم يموج بالاضطرابات العالمية.

ويصاحب المعرض عدداً من الندوات والمحاضرات التي تتحدث عن شخصية الفيصل، إضافة إلى إقامة مسابقات في مجالات مختلفة كالتصوير والفن التشكيلي والمقال والشعر، ومن المقرر أن تقام غداً ندوتين الأولى يقدمها الدكتور مسعد العطوي بعنوان ( الفيصل في مرآة الشعر) والثانية تقدمها الدكتورة عائشة حكمي بعنوان ( الأدب في عهد الفيصل).