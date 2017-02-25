إقبال كثيف على تذاكر الكلاسيكو

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

شهدت منصة “مكاني” إقبالا كثيفا على شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال، والتي ستلعب يوم 5 من شهر مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري جميل لكرة القدم.

وتأخذ المباراة أهمية كبيرة؛ حيث إنها تجمع بين المتصدر الهلال، ومضيفه الاتحاد صاحب المركز الثالث، والذي يبحث عن الفوز فقط؛ لأنه الطريق الوحيد للاستمرار في المنافسة، والفوز باللقب، في حين أي نتيجة أخرى قد تعصف بآماله في البطولة.

وتم بيع أكثر من 24 ألف تذكرة، وذلك قبل 10 أيام من موعد المباراة، التي من المتوقع لها أن تدار بصافرة أجنبية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بينهما على ملعب الجوهرة، ضمن مسابقة الدوري العام الماضي، تجاوز عدد الحضور فيها أكثر من 53 ألف متفرج.