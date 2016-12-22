إقبال متزايد على مهرجان ا لعسل بالعيدابي

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العيدابي – البلاد

تحظى فعاليات مهرجان جازان الثالث للعسل بمحافظة العيدابي، بإقبال متزايد من الزوار، واهتمام ملحوظ بالعرض المسرحي، لا سيما مع تنوع فقراته الترفيهية.

وجاءت فقرة مسابقة أجمل طبق “للسيدات”، كأكثر الفقرات التي تفاعل معها الجمهور، حيث شاركت فيها الأسر بأطباق متنوعة من الأكلات الشعبية المشهورة، وتنافس أكثر من سبع أسر على تقديم الأكلات الرائعة والأطباق الإبداعية.

وستتواصل فعاليات المهرجان إلى مساء السبت المقبل، وستحفل الأيام القادمة بالعديد من النشاطات التي أعدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، داعية الجميع للحضور والتمتع بما تبقى من أيام المهرجان.

وخصصت اللجنة الثقافية القائمة على مهرجان “جازان الثالث للعسل” بمحافظة العيدابي، في ليلته الخامسة ، فقرة لمسابقة “أجمل طبق للسيدات”، وسط إقبال متزايد من الحضور على خيمة العسل.

وحــازت هذه الفقرة على تفاعل الجمهور، حيث قدمت المشاركات أجمل ما لديهن من أطباق متنوعة من الأكلات الشعبية المشهورة بالمحافظة.