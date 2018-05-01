إقرار تنظيم عمل العربات المتنقلة من أمانة العاصمة المقدسة

أقرت أمانة العاصمة المقدسة تنظيم عمل عربات المواد الغذائية المتنقلة (food tracks)، وفق شروط محددة وضعتها الأمانة لتنظيم ممارسة النشاط.

وشمل القرار ممارسة النشاط كمرحلة أولى في المواقف الرئيسية لحجز السيارات بمداخل مكة المكرمة، لمراعاة خصوصية المناطق المختلفة والمستثمرة والمناطق التي تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين، لصعوبة ممارسة هذه الأنشطة داخل الأحياء السكنية إضافة إلى تحديد أماكن مخصصة بما يتناسب مع ظروف المدينة ولا يتسبب بأي ازعاج أو ضرر للمجاورين أو عرقلة لحركة السير وطرق المشاة.

كما ستتولى الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية المعنية تطبيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرة، وعملية إصدار الرخص الخاصة بها، حيث يقتصر الترخيص للمواطنين السعوديين فقط، مع عدم تشغيل العمالة الوافدة، في حين شملت الأنشطة المسموح بها كافة المواد الغذائية والتمور والخضار والمرطبات بشرط توافر وسائل الإعداد والتداول والحفظ الآمنة، مع حظر بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية والأدوية والعطارة والألعاب النارية وغير ذلك.

وقد حددت الأمانة كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة من حيث التصميم والشكل والأنشطة المسموح بها واشتراطات السلامة الغذائية المطلوب توفرها في مثل هذه الأنشطة وما إلى ذلك، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على كافة الشروط في الإدارة العامة لصحة البيئة بمقرها بشارع الأمير منصور بمكة المكرمة.

وأوضح معالي الأمين العام للعاصمة المقدسة أن الأمانة تسعى إلى تهيئه وتقنين هذه الأنشطة، وإيجاد الحلول التنظيمية لظاهرة الباعة الجائلين في مختلف نطاقات البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبما يضمن الحد من الممارسات الخاطئة لممارسي المهنة، وتنظيم أدائها بالشكل المطلوب، حيث تم وضع العديد من الاشتراطات الصحية والغذائية التي تضمن سلامة ممارسة هذه الأنشطة وسلامة طرق العرض والبيع لافتا أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو نائب امير منطقة مكة المكرمة، وحرصه على إتاحة الفرص للشباب بطرق صحية وآمنة والعمل على تذليل كل ما يواجهونه من عقبات.

وأكد المهندس القويحص أن الأمانة حريصة على الارتقاء بمستوى خدماتها بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة ويلبي احتياجات المواطنين والمستفيدين في مختلف المجالات حيث نفذت الأمانة مؤخرا العديد من المبادرات التي كان لها الأثر الفاعل في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم.