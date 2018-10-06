إقرار محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات

أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات SLLE ، الذي استحدثته لجنة شكلت بعد أن دعت الهيئة المختصّين من ذوي الخبرة في المساهمة في إعداد محتوى وخريطة الاختبار في وقت سابق.

وأوضحت “الهيئة” أنها حرصت على مشاركة مجتمع أخصائي المختبرات في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذا التخصص، مشيرة إلى اهتمامها بمقترحات ذوي الخبرة بمحتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات.

ودعت المختصّين الراغبين في إعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات إلى الانضمام إلى ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يومي 10 – 11 نوفمبر القادم، من خلال التقديم على الرابط https://www.scfhs.org.sa/examinations/Pages/callforintreset.aspx ، وذلك كجزءٍ من الجهود المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في تشجيع المهتمين من جميع أنحاء المملكة لإثراء التقييم بالهيئة.