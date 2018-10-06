محليات

إقرار محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / محرم / 1440 هـ       6 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات SLLE ، الذي استحدثته لجنة شكلت بعد أن دعت الهيئة المختصّين من ذوي الخبرة في المساهمة في إعداد محتوى وخريطة الاختبار في وقت سابق.

وأوضحت “الهيئة” أنها حرصت على مشاركة مجتمع أخصائي المختبرات في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذا التخصص، مشيرة إلى اهتمامها بمقترحات ذوي الخبرة بمحتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات.

ودعت المختصّين الراغبين في إعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات إلى الانضمام إلى ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يومي 10 – 11 نوفمبر القادم، من خلال التقديم على الرابط https://www.scfhs.org.sa/examinations/Pages/callforintreset.aspx ، وذلك كجزءٍ من الجهود المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في تشجيع المهتمين من جميع أنحاء المملكة لإثراء التقييم بالهيئة.

ibrahim

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